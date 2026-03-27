Син Трампа допоміг відправити у в'язницю росіянина в Британії

16:28 27.03.2026 Пт
2 хв
Британський суддя захопився вчинком сина президента США
aimg Валерій Ульяненко
Син Трампа допоміг відправити у в'язницю росіянина в Британії Фото: Баррон Трамп (Getty Images)

Британський суд відправив у в'язницю 22-річного росіянина Матвія Румянцева після того, як 20-річний син американського президента Баррон Трамп повідомив до британської поліції про напад на свою подругу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: У ЦРУ сказали, що він гей: Трамп про нового верховного лідера Ірану

Агентство пише, що син Дональда Трампа став свідком нападу на свою подругу під час відеодзвінка. Після того, як він повідомив про це до поліції Британії, росіянина заарештували.

Суддя Джоел Беннатан Королівського суду Снейрсбрука під час винесення вироку наголосив, що Баррон Трамп "належним чином і відповідально" викликав екстрені служби.

"На одному з етапів насильства був дзвінок з її другом Барроном Трампом. Він бачив, як ви її били, тримали телефон і знімали її на відео - вчинок, спрямований на її приниження. Пан Трамп належним чином і відповідально, попри те, що він перебував у США, подбав про те, щоб тут викликали екстрені служби, і розповів їм те, що бачив", - сказав він.

Росіянина визнали винним у нападі та перешкоджанні правосуддю, але виправдали у зґвалтуванні та навмисному удушенні. Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі за обидва злочини з послідовним відбуванням термінів ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі"

Крім того, Трамп сказав, що Іран хоче укласти угоду. Усі публічні відмовки він пояснює тим, що Тегеран боїться про це сказати напряму через побоювання ліквідації.

Вчора, 26 березня, Дональд Трамп заявив, що нібито отримав пропозицію від Ірану стати їхнім верховним лідером. За його словами, він відмовився від неї.

