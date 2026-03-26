Іран хоче угоду, але боїться сказати: Трамп пояснив страх Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито хоче укласти угоду, однак боїться про це сказати через побоювання бути вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського лідера, переговори між США та Іраном тривають, проте іранська сторона побоюється публічно сказати про це.
"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, бо побоюються, що їх уб'ють власні люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми", - сказав Трамп.
Його заява прозвучала на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні.
Що передувало
Раніше в середу Білий дім заявив, що переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, навіть після того, як Тегеран не одразу прийняв мирний план США з 15 пунктів щодо припинення війни. Джерела CNN кажуть, що США працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів виходу з конфлікту.
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав, що через посередників відбувся обмін повідомленнями зі США, але стверджує, що ці повідомлення не є переговорами.
Водночас в одній із публікацій CNN ідеться про те, що Іран уже протягом кількох тижнів нарощує оборону острова Харг на випадок наземної операції США. Зокрема, Тегеран розставляє міни, переправляє війська і ППО.