Сын Трампа помог отправить в тюрьму россиянина в Британии

Британский суд отправил в тюрьму 22-летнего россиянина Матвея Румянцева после того, как 20-летний сын американского президента Баррон Трамп сообщил в британскую полицию о нападении на свою подругу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что сын Дональда Трампа стал свидетелем нападения на свою подругу во время видеозвонка. После того, как он сообщил об этом в полицию Британии, россиянина арестовали.

Судья Джоэл Беннатан Королевского суда Снейрсбрука во время вынесения приговора отметил, что Баррон Трамп "должным образом и ответственно" вызвал экстренные службы.

"На одном из этапов насилия был звонок с ее другом Барроном Трампом. Он видел, как вы ее били, держали телефон и снимали ее на видео - поступок, направленный на ее унижение. Господин Трамп должным образом и ответственно, несмотря на то, что он находился в США, позаботился о том, чтобы здесь вызвали экстренные службы, и рассказал им то, что видел", - сказал он.

Россиянина признали виновным в нападении и препятствовании правосудию, но оправдали в изнасиловании и умышленном удушении. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы за оба преступления с последовательным отбыванием сроков заключения.

