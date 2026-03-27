У ЦРУ сказали, що він гей: Трамп про нового верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що ЦРУ сказали йому про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , яке послалося на інтерв'ю для Fox News.

На запитання ведучої, чи повідомляло ЦРУ, що аятола-молодший гей, президент США відповів так:

"Ну, вони так говорили, але я не знаю, чи тільки вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його перспективах у цій країні", - сказав Трамп.

При цьому він не вказав, які докази підтверджують твердження Центрального розвідувального управління США.

Зазначимо, що гомосексуальність в Ірані є незаконною, оскільки одностатеві стосунки розглядаються там як порушення ісламських цінностей, каране згідно з шаріатським правом країни.

Також додамо, що саме New York Post повідомило, що Трамп був проінформований про можливу орієнтацію Хаменеї молодшого. За інформацією видання, лідер США не зміг стримати емоцій і голосно розсміявся, коли почув це.