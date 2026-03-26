Трамп заявив, що Іран хотів зробити його своїм верховним лідером

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито отримав пропозицію від Ірану стати їхнім верховним лідером. Він зазначив, що відмовився від неї.

Президент США наголосив, що ще ніколи не було глави країни, "яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану".

Трамп додав, що його хотіли зробити іранським верховним лідером, проте він відмовився.

"Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу", – сказав Трамп.

Завершення війни проти Ірану

Нагадаємо, вчора спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Вашингтон завершує операцію "Епічна лють" проти Ірану. За його словами, закінчення відбудеться найближчим часом і точно за графіком.

Крім того, цієї ночі президент США Дональд Трамп сказав, що Іран хоче укласти угоду. Усі публічні відмовки він пояснює тим, що Тегеран боїться про це сказати напряму через побоювання ліквідації.

Зазначимо, напередодні Трамп заявив, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі"