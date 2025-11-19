Син мера Умані незаконно оформив інвалідність, виплати програв у казино: деталі схеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та прес-службу Національної поліції.

Не маючи жодних медичних підстав, чоловік за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Слідством встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино.

Деталі справи

Щоб оформити інвалідність, фігурант за попередньою змовою з медичними працівниками, організував виготовлення фальсифікованого направлення на МСЕК.

На підставі цього документа медико-соціальна експертна комісія безпідставно присвоїла йому другу групу інвалідності безтерміново. Національна поліція вже анулювала незаконно оформлену інвалідність і задокументувала всі обставини її призначення.

Крім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплати.

У межах розслідування проведено обшуки, вилучено фінансову документацію, матеріали МСЕК, дані банківських рахунків, підроблені довідки та інші докази.

Висновки медико-соціальних експертиз та судово-медичної експертизи підтвердили, що встановлена фігуранту інвалідність була необґрунтованою та не відповідала його реальному стану здоров’я.

Що загрожує підозрюваному

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві. Поліція також перевіряє можливу причетність медичних працівників, які могли бути залучені до схеми. Досудове розслідування триває.