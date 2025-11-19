Сын мэра Умани незаконно оформил инвалидность, выплаты проиграл в казино: детали схемы
Сын мэра Умани Черкасской области незаконно получил инвалидность, а полученные социальные выплаты проиграл в онлайн-казино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и пресс-службу Национальной полиции.
Не имея никаких медицинских оснований, мужчина с помощью поддельных документов добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь. Следствием установлено, что большинство полученных средств он проиграл в онлайн-казино.
Детали дела
Чтобы оформить инвалидность, фигурант по предварительному сговору с медицинскими работниками, организовал изготовление фальсифицированного направления на МСЭК.
На основании этого документа медико-социальная экспертная комиссия безосновательно присвоила ему вторую группу инвалидности бессрочно. Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.
Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.
В рамках расследования проведены обыски, изъята финансовая документация, материалы МСЭК, данные банковских счетов, поддельные справки и другие доказательства.
Выводы медико-социальных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что установленная фигуранту инвалидность была необоснованной и не соответствовала его реальному состоянию здоровья.
Что грозит подозреваемому
Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Полиция также проверяет возможную причастность медицинских работников, которые могли быть привлечены к схеме. Досудебное расследование продолжается.
