Шахраї створили фейкову сторінку "Мадяра" і заробили мільйон гривень на власні потреби

Україна, Середа 22 жовтня 2025 16:40
UA EN RU
Шахраї створили фейкову сторінку "Мадяра" і заробили мільйон гривень на власні потреби Фото: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді (Birds of Magyar)
Автор: Маловічко Юлія

Правоохоронці викрили молодих чоловіків на шахрайстві. Вони створили в мережі фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді і заробили на цьому мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Зловмисниками виявились 17-річний та 20-річний кияни. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр".

Шахраї пів року збирали гроші нібито "для військових" через TikTok, однак отримані кошти витрачали на власні потреби.

Мова йде щонайменше про мільйон гривень.

Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронних засобів (ч. 4 ст. 190 КК України).

Що кажуть у поліції

В Нацполіції також розповіли про шахраїв, які прикривались заради "легких грошей" Робертом Бровді з позивним "Мадяр".

"Поліцейські зʼясували, що зловмисники створили у популярній соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм надав звання Героя України", - йдеться у пресслужбі поліцейських.

Шахраї публікували реальні відео з "Мадяром" та, представляючись його іменем, збирали кошти нібито на потреби підрозділу.

Однак надалі зібрані обманом кошти фігуранти витрачали на власні потреби.

Наразі вже відомо про сімох громадян, які перерахували кошти на рахунки зловмисників.

"Кіберполійцейські встановили адміністраторів шахрайських акаунтів та місця їхнього проживання. Ними виявилися мешканці Одещини, один із яких є неповнолітнім" - додали правоохоронці.

Столичні слідчі повідомили фігурантам про підозри, їм загрожує до восьми років увʼязнення.

Фото: за фейкові акаунти киянам загрожує термін до 8 років (Нацполіція України та Офіс Генпрокурора)

Шахрайство останніх днів

Днями в мережі виявили фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.

Також нещодавно повідомлялось, що шахраї в Україні можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені буцімто банку.

Ще українців попереджали про ще одну схему шахраїв - обман при так званому "отриманні посилки" від кур'єра.

