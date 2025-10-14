Штрафи, виграші й підставні посилки: українців попередили про нові схеми шахраїв
Шахраї в Україні вигадують усе витонченіші способи виманювання грошей, використовуючи знайомі багатьом схеми. Вони телефонують, надсилають "виграші" чи підставні посилки - і все це під виглядом законних дій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
"Ви не забрали ліки - заплатіть штраф"
Шахраї часто телефонують людям, переважно літнього віку, і представляються нібито співробітниками державних структур. Вони повідомляють, що на ім’я людини начебто надійшла скарга від "Національного медичного центру": мовляв, громадянин замовив ліки, але не забрав їх із пошти.
Далі йде залякування: погрози судом чи штрафом, вимога "компенсувати збитки", а іноді навіть обіцянка автоматичного списання грошей із пенсії або зарплати.
Псевдовиграші: коли радість обертається втратою
Інша популярна схема - повідомлення на кшталт: "Вітаємо, ви виграли грошову винагороду!". Людині надсилають посилку, у якій через прозорий пакет видно пачку сувенірних купюр.
Щоб отримати цей "виграш", потрібно сплатити доставку чи комісію. У результаті - людина втрачає свої гроші, а обіцяний виграш виявляється обманом.
Підставні посилки з "товарами"
Ще один трюк - неочікувані посилки з побутовими товарами: мийними засобами, порошками тощо. Отримувач, не пам’ятаючи про жодне замовлення, вважає, що міг щось забути, і оплачує посилку у кілька разів дорожче за реальну вартість.
Наприклад, замість кількох десятків гривень - сплачує тисячу. У підсумку - втрачає гроші за товар, який не потрібен.
Як не стати жертвою шахраїв (інфографіка КМДА)
Як не стати жертвою шахраїв
Українцям радить дотримуватись кількох простих правил безпеки:
- не оплачуйте посилки, які не замовляли;
- не вірте дзвінкам про штрафи, суди чи борги - перевіряйте інформацію через офіційні джерела;
- не сплачуйте за "виграші" чи подарунки. Справжні призи не потребують оплати.
Читайте також про те, що слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Зловмисники ошукали сотні українців.
Раніше ми писали про те, що у мережі значно побільшало небезпечних оголошень про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.