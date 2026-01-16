ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сын Кадырова оказался в реанимации в результате ДТП в Грозном, - СМИ

Чечня, Пятница 16 января 2026 20:50
UA EN RU
Сын Кадырова оказался в реанимации в результате ДТП в Грозном, - СМИ Фото: Рамзан Кадыров с сыном Адамом (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Он находится в тяжелом состоянии, его готовятся транспортировать в Москву для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционный чеченский канал Niyso в Telegram.

Telegram-канал со ссылкой на источники пишет, что в Грозном произошла серьезная авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти, город перекрыли. В частности, речь идет об Адаме Кадырове.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Однако основное внимание приковано к Адаму Кадырову, который, как утверждается, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кадыров хочет передать власть

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Отмечается, что к нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран, а Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни.

Ранее, еще в мае, сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. По данным СМИ, возможным преемником может стать его сын Адам.

Отметим, Служба безопасности Украины еще в 2022 году объявила Рамзана Кадырова в розыск. Его считают лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования, а также подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Чечня Кадыров
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа