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СБУ оголосила у розшук Кадирова

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Київ, Середа 16 листопада 2022 20:43
СБУ оголосила у розшук Кадирова Фото: Рамзан Кадиров, голова Чечні (kavkazr.com)
Автор: Іван Носальський

Голову Чечні Рамзана Кадирова було оголошено в розшук Службою безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу даних СБУ.

За даними Служби безпеки, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".

При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

Нагадаємо, раніше Кадиров закликав застосувати проти України "малопотужну ядерну зброю" після розгрому російських військ у Лимані.

Також ми писали, що, за словами Кадирова, його солдати не залишать територію України навіть у разі, якщо так звану спецоперацію буде вирішено.

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