Рада отправляет Рябошапку в отставку: онлайн

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Внеочередное заседание, на котором рассмотрят отставку Рябошапки, начнется в 18:30

На сегодняшнем внеочередном заседании Рада рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. По результатам голосования нардепов, глава ГПУ может уйти в отставку. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Очередное внеочередное заседание

Вчера в завершение внеочередного заседания Рады, на котором парламент проголосовал за новый состав Кабмина, спикер Дмитрий Разумков объявил о назначении еще одного внеочередного заседания на 5 марта. Причина - выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Если парламентарии большинством проголосуют “за” выражение недоверия, то глава ГПУ уйдет в отставку.

Отчет правоохранителей 4 марта

Вчера после назначения нового премьера и правительства, Рада заслушала отчет руководителей правоохранительных ведомств. С трибуны парламента о результатах своей работы отчитались министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

“Шесть месяцев назад при поддержке главы государства и вас мы начали реформу прокуратуры. И я считаю что это является одним из наших возможно самых главных достижений за последние 6 месяцев. Мы являемся единственным органом, который начал реальную реформу и реальные изменения”, - заявил глава ГПУ.

Также Рябошапка рассказал о том, что с сентября в суд было передано 766 производств, в которых фигурируют 880 человек, а 250 коррупционеров уже получили свои сроки.

Почему Рябошапку отправляют в отставку

В проекте постановления о выражении недоверия Рябошапке говорится о том, что за полгода на посту генпрокурора он не добился никаких значимых результатов.

“Не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни резонансное досудебное расследование, а также - по топ-чиновников не доведено до конца, ни обвинительного акта по таким делам в суд не направлена и, как следствие , приговоров судом вынесено”, - говорится в пояснительной записке.

Как пример, приводятся дела Олега Гладковского, обвинительный акт по делу которого не передан в суд, дело Андрея Садового, который подозревается в коррупционных схемах с землей, Дело Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом контрабанды”, и дело Екатерины Гандзюк.

Кто может стать новым генпрокурором

Кандидатом на пост генерального прокурора является нардеп от “Слуги народа” Сергей Ионушас.

“Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение ", - сообщила 3 марта нардеп от Слуги народа Ирина Верещук.

Информацию о том, что состоялось сигнальное голосование за кандидатуру Ионушаса, на тот момент подтверждали и источники РБК-Украина.