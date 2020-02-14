Отложенный старт: кто заблокировал судебную реформу Зеленского

Суды не могут набирать новых судей (фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН)

Практически все украинские президенты, придя к власти, рано или поздно затевали масштабные судебные реформы. У некоторых это выходило более успешно, другим же реформа органов правосудия давалась крайне тяжело.

Зеленский не стал исключением, и уже за первые полгода у власти провел через парламент свой вариант судебной реформы. По состоянию на сейчас, она не только не продвигается, но и грозит обернуться громким провалом.

Как Банковая намерена выйти из сложившейся ситуации – в материале РБК-Украина.

Президентский законопроект о реформировании судебной системы был принят Верховной радой 16 октября 2019 года и вступил в силу 7 ноября.

Сам документ был подготовлен в Офисе главы государства в довольно сжатые сроки и практически без общественного обсуждения. Еще до принятия законопроект был подвергнут критике, как парламентской оппозицией, так и международными партнерами Украины.

Реформа предусматривала сокращение вполовину состава Верховного Суда до 100 человек и реорганизацию ключевых органов украинской системы правосудия – Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).

По логике реформаторов, эти два органа, отвечающие за набор, оценивание, привлечение к ответственности и увольнение судей, должны быть перезапущены по новой процедуре.

Полномочия всех членов ВККС в рамках реформы были прекращены еще 7 ноября 2019 года, но вот с набором нового состава комиссии возникли непредвиденные сложности. Вопрос перезапуска ВСП, который является конституционным органом, вообще был отложен в долгий ящик.

Неудачное начало

По плану реформы Зеленского, 12 новых членов ВККС должны были быть избраны на открытом конкурсе Высшим советом правосудия при помощи иностранных экспертов еще до 7 февраля.

Конкурсная комиссия должна состоять из шести человек: половина из них – украинские судьи, представляющие Совет судей. Другая половина – международные эксперты, предложенные иностранными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией.

По состоянию на 13 февраля данная комиссия так и не создана. Соответственно, процесс формирования ВККС не запущен. Из-за отсутствия комиссии вот уже три месяца остановлены процессы перевода, набора и оценивания судей.

Украинская часть конкурсной комиссии была сформирована еще в декабре 2019 года, в нее включили троих представителей от Совета судей. Высший совет правосудия намекает, что конкурс блокируют "иностранцы", так как ни одна международная организация, определённая в законе, до сих пор не направила ни одного своего эксперта.

Учитывая это, ВСП решил продлить сроки и теперь ожидает кандидатуры от иностранцев до 10 марта.

Кроме того, не удалось выполнить еще одну новеллу судебной реформы и сформировать Комиссию по вопросам добропорядочности и этики. Эта структура должна заниматься очищением Высшего совета правосудия и Верховного Суда. В нее также должны быть включены три украинца, назначенные ВСП, и три международных эксперта.

Высший совет правосудия 6 февраля официально объявил, что считает невозможным создать такую этическую комиссию. И это несмотря на то, что еще 28 ноября 2019 года Офис президента заявил, что три кандидатуры международных экспертов для ее формирования уже получены.

Высший совет правосудия отметил, что эти кандидатуры должны были подать не посольство Великобритании и USAID (Агентство США по международному развитию), а 12 международных антикоррупционных организаций, список которых утвержден Министерством иностранных дел. Среди них: Интерпол, ОБСЕ, Совет Европы, GRECO, Европейский банк реконструкции и развития, FATF и другие.

Взаимные претензии

В свою очередь, глава правления фундации DEJURE Михайло Жернаков утверждает, что USAID имело право делегировать своих представителей. По его словам, "камнем преткновения" стал документ, разработанный и утверждённый членами ВСП еще в декабре прошлого года. Речь идет о положении о проведении конкурса.

"Это положение, написанное ВСП, нивелирует роль и значение международных экспертов. Фактически, Высший совет правосудия разрешил сам себе назначать членами ВККС не тех кандидатов, которых рекомендует конкурсная комиссия, а любых других лиц", – объяснил он РБК-Украина.

Также Жернаков считает некорректным указанное в документе требование к международным экспертам, делегированным в конкурсную комиссию, предоставить доказательства необходимого стажа работы и профильного образования.

По его словам, сомнения у организаций-доноров вызывает, кроме того, введение тестирования кандидатов, рейтинговое формирование списка победителей и преференции судьям-участникам конкурса.

Глава DEJURE утверждает, что международные организации хоть и воздерживаются пока от публичных заявлений, но уже неоднократно дали понять украинской власти и Офису президента, в первую очередь, что не намерены делегировать представителей и принимать участие в данном конкурсе.

В распоряжении РБК-Украина есть копия письма, направленного в конце декабря руководством миссии USAID на имя главы ВСП Андрея Овсиенко и замглавы Офиса президента Андрея Смирнова.

"Я настойчиво предлагаю ВСП пересмотреть положение для того, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на добропорядочности проведение Конкурса по отбору кандидатов в состав ВККС", – сказано в письме, подписанном и.о. директора миссии Сьюзен Кутор.

Помимо установленных в документе ВСП бюрократических требований к международным экспертам, Агентство критикует и то, что не обеспечена полноценная возможность их дистанционной работы.

Заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий подтверждает РБК-Украина получение указанного письма.

Он парирует, что USAID и так не имело права участвовать в формировании украинской квалификационной комиссии судей и этической комиссии. Он настаивает, что американское агентство не входит в перечень международных антикоррупционных организаций, и также не было задействовано в формировании Общественного совета международных экспертов, отбиравшего судей Высшего антикоррупционного суда.

"С большим уважением к USAID, но они не могут быть субъектом формирования этой конкурсной комиссии. Это не потому, что мы так хотим, а потому, что в дальнейшем это может стать основанием для отмены результатов конкурса", – подчеркивает замглавы ВСП.

Маловацкий также говорит о необоснованной критике от общественных активистов и указывает на нечетко прописанные нормы президентского закона о судебной реформе. Он уверен, что в ближайшее время Конституционный суд вынесет свое решение и признает неконституционными ряд положений судебной реформы Зеленского.

"Я уверен, что КСУ понимает всю проблему ситуации… Я думаю, что он вернет ситуацию в ноль и скажет, что данная проблема требует правового урегулирования", – сказал один из руководителей ВСП.

Действительно, с середины января суд проверяет на соответствие Конституции положения президентского закона о судебной реформе. По данным источника РБК-Украина, судьи КС достаточно критично оценивают текст этого документа и указывают на целый ряд очевидных несоответствий, в частности, касающихся конституционных полномочий Высшего совета правосудия и сокращения Верховного Суда.

Выход из ситуации

По данным РБК-Украина, в Офисе президента по согласованию с международными партнерами определен оптимальный выход из этой ситуации. Источник агентства, приобщенный к решению данной проблемы, сообщил, что уже разработан законопроект, который вносит изменения в судебную реформу Зеленского.

Текст документа согласован с послами G-7 и в ближайшее время будет вынесен на голосование в парламент. Его положения, по словам источника, могут быть изменены, но ключевые принципы уже определены.

Так, законопроектом предусмотрен отказ украинской власти от планов сократить численность Верховного Суда. По словам источника, международные доноры, вложившие много усилий и средств в конкурсный отбор нового Верховного Суда, были крайне разочарованы планами команды Зеленского пересмотреть его результаты.

Более того, "международники" так и не получили от Офиса президента внятной мотивации таких действий, особенно на фоне существенной нагрузки на упомянутый суд и отсутствия каких-либо существенных "пиар-провалов" с его стороны.

Заместитель главы Высшего совета правосудия Маловацкий указывает, что европейские структуры с самого начала были недовольны законопроектом Зеленского в части изменения состава Верховного Суда. Именно с этой проблемой он связывает игнорирование международными организациями конкурса в ВККС.

"Были же заявления от G-7, что Верховный Суд нельзя менять, так как он только недавно был изменен. А в законе (Зеленского. – ред.) есть прямая норма, указывающая на это. Мы можем говорить о том, что здесь есть взаимосвязь", – сказал он РБК-Украина.

Жернаков тоже считает, что от сокращения количества судей Верховного Суда следует отказаться.

"Мы подсчитали, что по количеству необходимо как раз 198 судей для оптимальной работы и разгрузки суда. Мы считаем, что количественное сокращение вообще не нужно, но необходимо очищение Верховного Суда от недобропорядочных судей, которых там минимум 44. А это невозможно сделать без обновленного Высшего совета правосудия", – отметил глава DEJURE.

Блокирование судебной реформы уже привело к существенным проблемам. Так, 7 февраля стало известно, что прекратил работу Тростянецкий районный суд Винницкой области – в нем закончились судьи, имеющие полномочия отправлять правосудие. Это уже девятый суд в стране, который оказался в такой неприглядной ситуации.

Без рекомендации ВККС невозможно откомандировать судей в эти суды и обеспечить их работу. Также остановлено квалификационное оценивание, которое проводила комиссия, и которое позволило бы оставить в системе только добропорядочных и профессиональных судей.