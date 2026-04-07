Сильный ветер и дождь со снегом ударят по Украине: где объявили штормовое предупреждение

11:49 07.04.2026 Вт
2 мин
В Украину пришел циклон из Скандинавии
aimg Елена Чупровская
Сильный ветер и дождь со снегом ударят по Украине: где объявили штормовое предупреждение Фото: Сильный ветер в Киеве продлится до конца дня (Getty Images)

Сильный ветер охватил Киевскую область и город Киев - синоптики объявили желтый уровень опасности из-за порывов, которые могут нарушить работу коммунальных служб и транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Предупреждение действует уже сейчас и продлится до конца дня 7 апреля.

Порывы ветра достигают 15-20 м/с. Объявлен первый, желтый уровень опасности.

Осложнения могут наблюдаться в работе энергетических предприятий, на строительных объектах, во время дорожного движения.

Что известно об изменении погоды в Украине

Холодная погода в Украине 7-9 апреля связана с циклоном из Скандинавии, который движется на восток. В его тылу на территорию страны врывается арктический воздух с севера.

Атмосферные фронты будут вызывать дожди, а в среду и четверг - мокрый снег. Резкий северо-западный ветер будет делать холод еще более ощутимым.

Фото: Укргидрометцентр предупреждает о непогоде 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Штормовое предупреждение объявлено также в большинстве западных, центральных и северных областей.

Кроме погоды, синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. С 7 по 10 апреля на Десне и ее притоке Сейме будет развиваться наводнение.

Уровень воды будет подниматься на 1-10 см в сутки. В дальнейшем ожидается затопление поймы Десны возле Новгород-Северского в Черниговской области.

Тем временем, 6 апреля непогода уже ударила по западу страны.

Как сообщало РБК-Украина, на Волыни, Ровенщине и Львовщине ветер срывал крыши зданий, в частности школы в селе Хиночі, а десятки населенных пунктов остались без электричества.

Похолодание связано с арктическим воздухом, который пришел "на хвосте" скандинавского циклона.

Мокрый снег ожидается 8-9 апреля почти по всей территории страны, кроме крайнего юга, а заморозки ночью - в большинстве областей.

Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света