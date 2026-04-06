У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина
Сьогодні, 6 квітня, у Києві тимчасово приспустили головний, а також найбільший прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Чому приспустили головний прапор України в Києві
Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у понеділок, 6 квітня, тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.
Йдеться про очікувані пориви вітру, які сьогодні вдень у столиці можуть досягати швидкості 15-20 м/с.
Це є першим рівнем небезпечності - жовтим.
Виходячи з інформації КО "Київзеленбуд", рішення щодо приспущення прапору схвалили для збереження полотнища від пошкоджень.
"Прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов", - повідомили у КМДА.
Де саме й коли встановили головний прапор України
Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року. Сталось це напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.
Розмістили державний символ на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.
Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Приспускають головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, періодично:
- або через погіршення погодних умов;
- або для проведення необхідних регламентних робіт.
Яку погоду прогнозують у Києві та по області
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода по території Києва та Київської області сьогодні хмарна, з проясненнями.
Ймовірний дощ.
Вітер в цілому південно-західний - із переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Проте вдень ймовірні небезпечні пориви (15-20 м/с).
Денну температуру повітря при цьому прогнозували таку:
- у Києві - близько 13-15 градусів тепла;
- по області - від 11 до 16 градусів тепла.
