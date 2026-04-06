У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Сьогодні, 6 квітня, у Києві тимчасово приспустили головний, а також найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Денну температуру повітря при цьому прогнозували таку:

Вітер в цілому південно-західний - із переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Проте вдень ймовірні небезпечні пориви (15-20 м/с).

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода по території Києва та Київської області сьогодні хмарна, з проясненнями.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Розмістили державний символ на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року. Сталось це напередодні Дня державного прапора , що відзначається щорічно 23 серпня.

"Прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов", - повідомили у КМДА.

Виходячи з інформації КО "Київзеленбуд", рішення щодо приспущення прапору схвалили для збереження полотнища від пошкоджень.

Це є першим рівнем небезпечності - жовтим.

Йдеться про очікувані пориви вітру , які сьогодні вдень у столиці можуть досягати швидкості 15-20 м/с.

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у понеділок, 6 квітня, тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.

