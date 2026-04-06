На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

13:41 06.04.2026 Пн
3 хв
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови
aimg Олена Чупровська
На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

На заході України вирує шторм - з градом, різким вітром і зірваними дахами. Найбільше дісталося Волині, Рівненщині та Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру та повідомлення очевидців у соцмережах.

Читайте також: Від мінусів до потепління: яка погода буде в Україні завтра і коли може покращитись

Головне

  • Прогноз на найближчі дні: 8-9 квітня очікується мокрий сніг та нічні заморозки у північних та західних областях.

  • На заході України вирує стихія: Волинь, Рівненщину та Львівщину накрили грози з градом та штормовий вітер.

  • Масштабні пошкодження: У селі Хиночі на Рівненщині вітер зніс дах школи, аналогічні пошкодження зафіксовано в Олеську на Львівщині.

  • Коли чекати тепла: справжнє весняне потепління до +20 градусів повернеться в Україну орієнтовно 14-15 квітня.

Град і шторм: що відбувається

На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.

На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.

Оновлено о 14:20

Через негоду на Рівненщині без світла залишилися 46 населених пунктів у Вараському та Рівненському районах.

Оновлено о 14:32

На Львівщині через негоду люди теж залишились без електрики. Повністю або частково знеструмлено 94 населених пункти.

Синоптики рекомендували:

  • не стояти поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач
  • зачинити вікна
  • прибрати з балконів усе, що може зірвати вітер

Зірвані дахи і зруйновані будівлі

Негода вже завдала реальної шкоди.

У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.

В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.

На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)Фото: наслідки негоди на Львівщині (t.me)

Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.

У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.

Яку погоду прогнозують синоптики надалі

Погода найближчими днями не налагодиться. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко:

  • 8-9 квітня на Рівненщині очікується мокрий сніг
  • вночі на заході, півночі та місцями в центрі можливі заморозки
  • тепло повернеться орієнтовно 14-15 квітня.

На заході та півночі країни вдень температура тримається близько +9...+12 градусів, на решті території - до +12...+19.

    Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україну накриють дощі та похолодання цього тижня. Місцями температура опуститься до +4.

    Нагадаємо, синоптики ще на початку березня попереджали про контрасти цього квітня.

    Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань пояснював, що вже на початку квітня Україну накриє порція скандинавської прохолоди, а стабільно теплої й сухої погоди в місяці чекати не варто - в атмосфері домінуватимуть циклони.

    Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
    Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
    Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла