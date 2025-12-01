ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршиться

Понеділок 01 грудня 2025 14:58
UA EN RU
Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршиться Україну накриває небезпечний туман, тож потрібно бути особливо уважними на дорогах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища - суттєвий туман - у багатьох областях України. Завтра місцями ймовірний також невеликий дощ, а у Карпатах - навіть із мокрим снігом.

Докладніше про попередження Українського гідрометеорологічного центру, прогноз погоди на завтра, а також поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Нещодавно синоптики УкрГМЦ опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Так, суттєвий туман - за якого видимість буде на рівні 200-500 м - очікується у більшості областей нашої країни (крім сходу):

  • до кінця дня понеділка, 1 грудня;
  • вночі та у першій половині дня вівторка, 2 грудня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршитьсяПопередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Аналогічне попередження про небезпечні метеорологічні явища було опубліковане для території Київської області та столиці України.

"До кінця дня 01 грудня, вночі та в першій половині дня 02 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршитьсяПопередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні завтра в цілому

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 2 грудня, погода в Україні в цілому очікується хмарна.

Місцями - можливий невеликий дощ. У Карпатах - навіть із мокрим снігом.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі:

  • в середньому - від 0 до 5 градусів тепла;
  • у Карпатах - місцями від 1 до 3 градусів морозу;
  • на півдні країни - від 4 до 9 градусів вище нуля.

При цьому вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • по Україні - до 3-8 градусів за Цельсієм;
  • на півдні країни - до 7-12 градусів тепла.

Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршитьсяПрогноз погоди по Україні на завтра, 2 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що радять рятувальники з огляду на прогноз погоди

"Увага! В Україні туман", - повідомили у прес-службі ДСНС України у Facebook.

Рятувальники підтвердили, що до кінця поточної доби, а також вночі та у першій половині вівторка по Україні (крім сходу) очікується небезпечний туман (із видимістю 200-500 м).

Наголошується, що через такі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту.

Крім того, водіям радять:

  • бути особливо уважними на дорогах;
  • зменшити швидкість під час руху;
  • дотримуватися безпечної дистанції.

"Бережіть себе та своїх близьких", - підсумували у ДСНС.

Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршитьсяПублікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що початок зими в Україні буде достатньо теплим.

Крім того, синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Київ Погода в Україні ДСНС Негода в Україні Погода в Києві Погода на день Метеоролог Рятувальники
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить