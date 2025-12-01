Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршиться

Синоптики попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища - суттєвий туман - у багатьох областях України. Завтра місцями ймовірний також невеликий дощ, а у Карпатах - навіть із мокрим снігом.

Докладніше про попередження Українського гідрометеорологічного центру, прогноз погоди на завтра, а також поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Нещодавно синоптики УкрГМЦ опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Так, суттєвий туман - за якого видимість буде на рівні 200-500 м - очікується у більшості областей нашої країни (крім сходу):

до кінця дня понеділка, 1 грудня;

вночі та у першій половині дня вівторка, 2 грудня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Аналогічне попередження про небезпечні метеорологічні явища було опубліковане для території Київської області та столиці України.

"До кінця дня 01 грудня, вночі та в першій половині дня 02 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні завтра в цілому

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 2 грудня, погода в Україні в цілому очікується хмарна.

Місцями - можливий невеликий дощ. У Карпатах - навіть із мокрим снігом.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі:

в середньому - від 0 до 5 градусів тепла;

у Карпатах - місцями від 1 до 3 градусів морозу;

на півдні країни - від 4 до 9 градусів вище нуля.

При цьому вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

по Україні - до 3-8 градусів за Цельсієм;

на півдні країни - до 7-12 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на завтра, 2 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що радять рятувальники з огляду на прогноз погоди

"Увага! В Україні туман", - повідомили у прес-службі ДСНС України у Facebook.

Рятувальники підтвердили, що до кінця поточної доби, а також вночі та у першій половині вівторка по Україні (крім сходу) очікується небезпечний туман (із видимістю 200-500 м).

Наголошується, що через такі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту.

Крім того, водіям радять:

бути особливо уважними на дорогах;

зменшити швидкість під час руху;

дотримуватися безпечної дистанції.

"Бережіть себе та своїх близьких", - підсумували у ДСНС.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)