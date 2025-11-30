Початок зими буде теплим: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня (карти)
Перший тиждень зими в Україні буде відносно теплим, але хмарним. Водночас у понеділок очікуються невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 1 грудня, в Україні буде хмарно. Дощі прогнозуються у західних та південних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5… +7 градусів;
- у східних областях - від +5…+8 градусів;
- у центральних областях - від +5…+8 градусів;
- у південних областях - від +6…+11 градусів;
- у західних областях - від +5…+7 градусів.
У вівторок, 2 грудня, також буде хмарно, однак без істотних опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5… +7 градусів;
- у східних областях - від +3…+9 градусів;
- у центральних областях - від +5…+9 градусів;
- у південних областях - від +8…+14 градусів;
- у західних областях - від +9…+11 градусів.
У середу, 3 грудня, також істотних опадів не прогнозується, очікується хмарність.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5… +7 градусів;
- у східних областях - від +3…+9 градусів;
- у центральних областях - від +5…+10 градусів;
- у південних областях - від +9…+13 градусів;
- у західних областях - від +5…+9 градусів.
У четвер, 4 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +8 градусів;
- у східних областях - від +2…+8 градусів;
- у центральних областях - від +6…+10 градусів;
- у південних областях - від +7…+12 градусів;
- у західних областях - від +5…+10 градусів.
У п'ятницю, 5 грудня, буде хмарно, без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +4… +6 градусів;
- у східних областях - від +2…+8 градусів;
- у центральних областях - від +6…+8 градусів;
- у південних областях - від +7…+12 градусів;
- у західних областях - від +5…+10 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.
Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.