ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшится

Понедельник 01 декабря 2025 14:58
UA EN RU
Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшится Украину накрывает опасный туман, поэтому нужно быть особенно внимательными на дорогах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили граждан об опасных метеорологических явлениях - существенном тумане - во многих областях Украины. Завтра местами вероятен также небольшой дождь, а в Карпатах - даже с мокрым снегом.

Подробнее о предупреждении Украинского гидрометеорологического центра, прогнозе погоды на завтра, а также советах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Недавно синоптики УкрГМЦ опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Так, существенный туман - при котором видимость будет на уровне 200-500 м - ожидается в большинстве областей нашей страны (кроме востока):

  • до конца дня понедельника, 1 декабря;
  • ночью и в первой половине дня вторника, 2 декабря.

"І уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшитсяПредупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Аналогичное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было опубликовано для территории Киевской области и столицы Украины.

"До конца дня 01 декабря, ночью и в первой половине дня 02 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшитсяПредупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине завтра в целом

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 2 декабря, погода в Украине в целом ожидается облачная.

Местами - возможен небольшой дождь. В Карпатах - даже с мокрым снегом.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем - от 0 до 5 градусов тепла;
  • в Карпатах - местами от 1 до 3 градусов мороза;
  • на юге страны - от 4 до 9 градусов выше нуля.

При этом днем столбики термометров могут подняться:

  • по Украине - до 3-8 градусов по Цельсию;
  • на юге страны - до 7-12 градусов тепла.

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшитсяПрогноз погоды по Украине на завтра, 2 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что советуют спасатели, учитывая прогноз погоды

"Внимание! В Украине туман", - сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

Спасатели подтвердили, что до конца текущих суток, а также ночью и в первой половине вторника по Украине (кроме востока) ожидается опасный туман (с видимостью 200-500 м).

Подчеркивается, что из-за таких погодных условий возможны осложнения движения транспорта.

Кроме того, водителям советуют:

  • быть особенно внимательными на дорогах;
  • уменьшить скорость во время движения;
  • соблюдать безопасную дистанцию.

"Берегите себя и своих близких", - подытожили в ГСЧС.

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшитсяПубликация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, что начало зимы в Украине будет достаточно теплым.

Кроме того, синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев Погода в Украине ГСЧС Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на день Метеоролог Спасатели
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит