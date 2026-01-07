Сильний сніг і хуртовини: де в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки (карта)

Нагадаємо, раніше з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці, голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в цілому погода в Україні завтра буде "складною" та "контрастною".

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про негоду зі значним снігом впродовж 8-9 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.

Синоптики зауважили, що пізніше, впродовж 10-11 січня, в Україні - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.

