Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)

На Украину надвигается непогода со снегопадами и порывами ветра (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине в течение четверга, 8 января. В некоторых областях прогнозируют сильный снег, метель и местами - снежные заносы на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях и почему погода завтра - особенно опасна

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях, завтра ожидаются:

  • значительный снег и метели - в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях;
  • значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега - в Киевской, Черниговской и Черкасской областях;
  • порывы ветра (со скоростью 15-20 м/с) днем - в западных, южных и центральных областях;
  • гололедица на дорогах - в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

"І уровень опасности, желтый", - сообщили украинцам.

Еще более сложные погодные условия днем четверга, 8 января, ожидаются:

  • в Ровенской области;
  • в Хмельницкой области;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

Там синоптики прогнозируют:

  • сильный снег;
  • метели;
  • на дорогах - местами снежные заносы.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к:

  • осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине 8 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

О чем синоптики предупредили жителей Киева и области

Отдельное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали для территории города Киева и Киевской области.

Так, существенное осложнение погодных условий в столице ожидается в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января):

  • 8 января - значительный мокрый снег и дождь, гололед;
  • ночью 9 января - значительный снег, метель;
  • в течение обоих дней (8-9 января) - гололедица на дорогах.

"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что прирост снежного покрова ожидается около 5-10 см. В западной и северной части Киевской области - до 20 см.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее, учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице, глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко призвал граждан не пользоваться собственными авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Между тем метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в целом погода в Украине завтра будет "сложной" и "контрастной".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о непогоде со значительным снегом в течение 8-9 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.

Синоптики отметили, что позже, в течение 10-11 января, в Украине - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.

Читайте также, как снег и гололедица парализовали дороги в некоторых областях Украины уже сегодня.

