Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)

Синоптики предупреждают граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине в течение четверга, 8 января. В некоторых областях прогнозируют сильный снег, метель и местами - снежные заносы на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях, завтра ожидаются:
"І уровень опасности, желтый", - сообщили украинцам.
Еще более сложные погодные условия днем четверга, 8 января, ожидаются:
Там синоптики прогнозируют:
"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к:
Отдельное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали для территории города Киева и Киевской области.
Так, существенное осложнение погодных условий в столице ожидается в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января):
"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что прирост снежного покрова ожидается около 5-10 см. В западной и северной части Киевской области - до 20 см.
Напомним, ранее, учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице, глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко призвал граждан не пользоваться собственными авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.
Между тем метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в целом погода в Украине завтра будет "сложной" и "контрастной".
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о непогоде со значительным снегом в течение 8-9 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.
Синоптики отметили, что позже, в течение 10-11 января, в Украине - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.
Читайте также, как снег и гололедица парализовали дороги в некоторых областях Украины уже сегодня.