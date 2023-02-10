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Сили ППО збили 10 ракет над Києвом, є пошкодження електромереж

Ілюстративне фото: сили ППО збили 10 ракет над Києвом, є пошкодження електромереж (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони України збили 10 російських ракет над Києвом під час масованої атаки 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що у столиці є пошкодження електромереж. Енергетики вже працюють над їхнім відновленням.

При цьому постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили 13 російських ракет над Одеською областю. Також знищені усі ворожі ракети, які були випущені по території Львова та області.

У Хмельницькій області сили ППО збили іранський дрон та крилату ракету

РБК-Україна повідомляло усі подробиці сьогоднішньої атаки.

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