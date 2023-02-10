RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 российских ракет над Киевом во время массированной атаки 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что в столице есть повреждение электросетей. Энергетики уже работают над их восстановлением.

При этом пострадавших нет.

Напомним, сегодня силы ПВО сбили 13 российских ракет над Одесской областью. Также уничтожены все вражеские ракеты, выпущенные по территории Львова и области.

В Хмельницкой области силы ПВО сбили иранский дрон и крылатую ракету

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины