UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями

Ілюстративне фото: сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові в ніч на 16 серпня збили 13 дронів типу Shahed-136/131, які випустили російські окупанти, над Одеською та Миколаївською областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Так, уночі загарбники за допомогою безпілотників атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Зазначається, що пуски дронів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

При цьому сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Нічний обстріл України

Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичного типу, а також використання росіянами "Шахедів". Зокрема, безпілотники помітили у небі над Ізмаїльським районом.

Сьогодні вранці в Одеській ОВА доповіли, що росіяни атакували область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з портів на Дунаї. Там пошкоджені складські приміщення та зерносховища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВООдесаМиколаївська областьдрони