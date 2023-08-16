Силы ПВО ночью сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями

Ночью захватчики с помощью беспилотников атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Отмечается, что пуски дронов осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

При этом силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских беспилотников в Одесской и Николаевской областях.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных ударов, в частности баллистического типа, а также использовании россиянами "Шахедов". В частности, беспилотники заметили в небе над Измаильским районом.

Сегодня утром в Одесской ОВА доложили, что россияне атаковали область дронами-камикадзе. Под ударом оказался один из портов на Дунае. Там повреждены складские помещения и зернохранилища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.