Росія вночі атакувала порт в Одеській області: пошкоджені склади та зерносховища

Російські окупанти в ніч на 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один з портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

За його словами, головною ціллю окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.

Внаслідок атаки є влучання по одному з портів на Дунаї. Пошкоджені складські приміщення та зерносховища. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, які спалахнули через обстріл.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

"Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає", - зазначив Кіпер.

Фото: Росія вночі атакувала порт в Одеській області (t.me/SJTF_Odesa)

Нічні вибухи

Цієї ночі Повітряні сили попередили про загрозу ударів ракетами та дронами, тому в Україні була оголошена повітряна тривога. Пізніше Одеська ОВА повідомила, що в Ізмаїльському районі, де знаходиться дунайський порт, пролунали вибухи. Там спрацювала протиповітряна оборона.

Українські захисники знищили 13 дронів-камікадзе іранського виробництва у межах Одеської та Миколаївської областей.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після виходу з "зернової угоди" Росія атакує портову та зернову інфраструктуру України. Зокрема, під ударом опинилися порти Одеської області.

Крім того, окупанти не раз атакували порт Ізмаїл, який знаходиться біля кордону з Румунією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.