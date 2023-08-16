Атака "Шахедів": у районі Ізмаїлу працює ППО
В Одеській області ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані у небі над Ізмаїльським районом вночі 16 серпня. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.
Також він закликає дотримуватись правил інформтиші, не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.
"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.
В місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в Одеській області, що може бути результатом роботи ППО.
Нічна повітряна атака 16 серпня
Цієї ночі війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України. У Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичного типу, а також використання окупантами ударних дронів типу "Шахед".
Нинішня атака здійснюється противниками у дві хвилі.
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