Атака "Шахедів": у районі Ізмаїлу працює ППО

В Одеській області ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані у небі над Ізмаїльським районом вночі 16 серпня. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера .

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.

Також він закликає дотримуватись правил інформтиші, не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.

В місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в Одеській області, що може бути результатом роботи ППО.

Нічна повітряна атака 16 серпня

Цієї ночі війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України. У Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичного типу, а також використання окупантами ударних дронів типу "Шахед".

Нинішня атака здійснюється противниками у дві хвилі.