Загроза ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена у деяких областях України у ніч проти 16 серпня. Є загроза завдання окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про повітряну тривогу зазвучали близько пів на першу ночі спочатку в Миколаївській області.

Військові попередили, що у регіоні є загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Після цього тривоги було оголошено також у низці інших областей.

"Запорізька область - ракетна небезпека! Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!" - йдеться в повідомленні ПС.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко заявив про загрозу використання ворогом балістичного озброєння для ударів по області та місту Запоріжжя зокрема.

Також військові попередили жителів Херсонської та Миколаївської областей попередили про загрозу застосування ударних дронів, і закликали не ігнорувати сигнали тривоги, та йти до укриттів.

Згодом в Повітряних силах заявили, що ворожі "Шахеди" зафіксовані над Миколаївщиною, і рухаються вони у західному напрямку.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 16 серпня

Розширення тривог

"Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області - загроза застосування ударних дронів!" - попередили в ПС.

Крім того, було зафіксовано рух групи "Shahed" над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - прямуйте в укриття!" - вказують в ПС.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 16 серпня

Ракетний обстріл по містах України 15 серпня

Минулої ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка. У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини. У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини. А у Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.