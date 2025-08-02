"Брешуть на рівному місці": у ЗСУ спростували заяви Росії про Часів Яр

Заяви Міноборони Росії про "успіхи" в Часовому Яру є фейковими. Лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої", - зазначив він.

Трегубов наголосив, що лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців.

"Але казати, що ця заява Міноборони чи (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна спиралась хоча б на щось - неможливо. Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили - але вони просто брешуть на рівному місці", - наголосив майор ЗСУ.