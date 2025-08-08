ОСУВ "Хортиця" отримало нову назву: що змінилось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Це випливає із запису в Telegram-каналі угруповання: "Назву каналу змінено на ОСУВ "Дніпро".

Сьогодні, 8 серпня, оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" змінило назву на "Дніпро" і тепер називається ОСУВ "Дніпро".

ОСУВ "Хортиця"

Зауважимо, що угруповання було утворено навесні 2022 року під час відбиття повномасштабної агресії з боку РФ. Воно сформоване на базі Командування об'єднаних сил.

"Хортиця", а відтепер "Дніпро" відповідає за Східний оперативний напрям: це території Харківської, Донецької та Луганської областей, включаючи ключові ділянки фронту - Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки.

Представники угруповання регулярно повідомляють про спроби ворога просунутися або закріпитися на оборонних рубежах Сил оборони України.

Російські спроби операційної брехні, як-от заяви про взяття під контроль Часового Яру, не відповідають реальним бойовим діям. У "Хортиці" назвали це маніпуляцією, а ситуація на місці залишалася стабільною.

Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".