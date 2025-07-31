Спроби захопити зазнають фіаско: в ЗСУ пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру

Російські окупанти заявляють про нібито захоплення Часового Яру в Донецькій області та демонструють відео зі своїми "прапорами". Але в реальності це елемент пропаганди, який коштував росіянам багато життів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 11-й армійський корпус Збройних сил України, підрозділи якого тримають оборону в Часовому Ярі.

Військові зазначили, що росіяни протягом трьох днів, 27, 28 та 29 липня, в світлий час доби намагалися демонстративно встановлювати свої "ганчірки" в різних районах Часового Яру. За це "добровольцям"-росіянам командири пообіцяли короткострокові відпустки.

"Окупанти встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час не перебуває під контролем українських сил, а також на тимчасово підконтрольній противнику території району Північний", - зазначили в пресслужбі 11-го АК.

Під час спроби встановити "ганчірку" в районі мікрорайону Шевченко окупанти обстріляли позиції ЗСУ з артилерії.

"Такі "перформанси" російських солдатів проводилися під відеозйомку та, ймовірно, є елементом внутрішньої пропаганди", - сказано у повідомленні.

При цьому вранці 30 липня росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ двома штурмовими групами, кожна з яких складалася із шести одиниць живої сили. Групи підтримували дві бронемашини.

"Проте спроба зазнала фіаско - штурмова група, до складу якої входило щонайменше троє жінок, була зупинена на східних околицях Часового Яру, в районі Північний. Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", - сказано у повідомленні.

В корпусі зазначили, що попри заяви російської пропаганди, Часів Яр залишається під контролем підрозділів ЗСУ. Зокрема в районі міста тримає оборону 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, яка завдає росіянам величезних втрат та відбиває спроби окупантів просунутися далі.