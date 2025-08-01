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Путін заявив про "захоплення" Часового Яру росіянами: в ЦПД спростували

Росія, П'ятниця 01 серпня 2025 15:51
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Путін заявив про "захоплення" Часового Яру росіянами: в ЦПД спростували Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили Часів Яр у Донецькій області, а українська влада нібито "не інформована про події на фронті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна для "ТАСС" та Telegram Центра протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, під час спільного виступу із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російський диктатор заявив, що Часів Яр нібито "вже кілька днів" контролюється російською окупаційною армією.

А українське вище військово-політичне керівництво, мовляв, "не дуже поінформовано про події на фронті", оскільки відкидає російську брехню, додав Путін.

На заяви Путіна відреагували в ЦПД, зазначивши, що мешканець Кремля, як і завжди, привселюдно бреше.

"Путін збрехав про окупацію міста Часів Яр. Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Росія бреше про "взяття" Часового Яру

Зазначимо, 31 липня, Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області. В ОТУ "Хортиця" висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню: місто перебуває під контролем ЗСУ. Окрім того, українські військові пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру.

Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".

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Часів Яр Війна в Україні
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