Путін заявив про "захоплення" Часового Яру росіянами: в ЦПД спростували

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили Часів Яр у Донецькій області, а українська влада нібито "не інформована про події на фронті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна для " ТАСС " та Telegram Центра протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, під час спільного виступу із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російський диктатор заявив, що Часів Яр нібито "вже кілька днів" контролюється російською окупаційною армією.

А українське вище військово-політичне керівництво, мовляв, "не дуже поінформовано про події на фронті", оскільки відкидає російську брехню, додав Путін.

На заяви Путіна відреагували в ЦПД, зазначивши, що мешканець Кремля, як і завжди, привселюдно бреше.

"Путін збрехав про окупацію міста Часів Яр. Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.