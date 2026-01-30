ua en ru
Взяли пленных и ценные разведданные: ВСУ сорвали наступление под Купянском (видео)

Украина, Пятница 30 января 2026 18:04
Взяли пленных и ценные разведданные: ВСУ сорвали наступление под Купянском (видео) Фото: ВСУ остановили прорыв противника под Купянском-Узловым (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны успешно отбили атаку врага на Купянск-Узловой. Пленные, эвакуированная гражданская и ценные разведданные стали результатом этой операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 151 отдельного разведывательного батальона Группировки объединенных сил .

"Во время попытки врага прорвать оборону на направлении Купянска-Узлового разведывательный батальон дал организованный отпор", - рассказали военные.

Защитники отметили, что в результате операции были взяты пленные, эвакуировано гражданское лицо, получены разведданные, которые позволили уничтожить значительную группу оккупантов.

"Системное взаимодействие подразделений УОС лишает врага инициативы, ресурсов и возможностей для наступления", - подчеркнули в ВСУ.

Ситуация в Купянске

Напомним, недавно российские войска сами загнали свой 122-й мотострелковый полк в ловушку в районе Купянска. Формально эта территория по их документам уже якобы "захвачена", но на самом деле там продолжаются бои.

По словам агента-партизана внутри 122-го полка ВС РФ, на Купянском направлении для подразделения сложилась критическая ситуация. Чтобы быстрее доложить Кремлю об "успехах", командование полка отчиталось о якобы "взятии под контроль" нескольких позиций в городе и его окрестностях.

Ранее ВСУ опровергли заявления Валерия Герасимова о "захвате" поселка Купянск-Узловой российскими войсками. Этот населенный пункт на Харьковщине не находится под контролем оккупантов и даже не находится непосредственно на линии фронта.

Купянск остается под контролем украинских защитников. После декабрьской операции ВСУ город был очищен от россиян, несколько сотен их военных попали в окружение и уничтожаются украинскими войсками. В частности, украинские защитники установили контроль над зданием городского совета Купянска.

По данным украинского командования, все попытки прорыва российских войск в направлении Купянска заканчиваются для РФ значительными потерями. Город и в дальнейшем остается под контролем ВСУ.

