Росіяни загнали до пастки в Куп'янську полк власної піхоти, - "АТЕШ"

Росіяни загнали в Куп'янську до пастки власний 122-й мотострілецький полк. За документами, ця територія вже "захоплена", а в реальності там йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партизанського руху " АТЕШ ".

Агент партизан в 122-му мотострілецького полку ЗС РФ розповів, що на Куп'янському напрямку для цього підрозділу склалася критична ситуація. Командування полку, щоб швидше доповісти Кремлю про успіхи, відзвітувало про нібито "взяття під контроль" низки позицій у місті та на його околицях.

В документах росіян "захоплені" позиції вказані, як "тилові". В реальності там ведуться запеклі бої. Це призвело до цікавого результату: штурмові групи росіян, затиснуті в міській забудові, не можуть викликати допомогу та підтримку.

Наприклад, запити на артилерійські удари по кулеметних гнездах та снайперських позиціях ЗСУ не проходять. Артилерія 122-го полку керується офіційними вказівками штабу та доповідями, де сказано, що позиції перебувають під контролем російської армії. Тому вогонь за цими координатами заборонено.

Ситуація прямо грає на руку українським військовим, оскільки через заборону командири артилерійських підрозділів відмовляються вести вогонь та залишають штурмовиків РФ без прикриття.

"Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без жодного шансу на допомогу. Брехня генералів стала найефективнішою зброєю проти самої ж російської армії", - резюмували в "АТЕШ".