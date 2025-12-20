Сили оборони зірвали прорив РФ на Донецькому напрямку: знищено МТУ-20, танки та бронетехніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

У підрозділі наголошують, що системна робота операторів безпілотних систем послаблює наступальний потенціал російських військ і забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту.

МТУ-20 - це радянський танковий мостоукладач, створений на базі танка Т-55. Машина призначена для швидкого наведення однопролітного металевого мосту вантажопідйомністю до 50 тонн через перешкоди завширшки до 18 метрів.

За інформацією підрозділу, ворожа техніка мала забезпечити просування танків і бронемашин у напрямку українських позицій. Ураження МТУ-20 позбавило піхотні групи противника прикриття та унеможливило подальший наступ на цій ділянці фронту.

Оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" уразили танки та броньовані машини противника, а також знищили танковий мостоукладач МТУ-20.

Брехня росіян про успіхи на фронті

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вкотре повідомив про уявні "досягнення" своєї армії в Україні, заявивши про нібито "захоплення" Сіверська на Донеччині.

Водночас українські військові спростували ці заяви. Хоч ситуація в Сіверську залишається напруженою, контроль російських окупантів над містом не підтверджується. Українські захисники продовжують вести бої за місто та ліквідували численні спроби ворога проникнути всередину.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ також розвінчав фейк російських сил щодо нібито захоплення Лимана на Донеччині.

Крім того, пропаганда РФ продовжує поширювати неправдиві повідомлення про "повний контроль" над Куп’янськом у Харківській області. Насправді ЗСУ провели там успішну операцію та заблокували окупантів.

Також ми писали, що на Сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ продовжують утримувати позиції в районі Серебрянки, попри складну обстановку та ускладнене логістичне забезпечення.