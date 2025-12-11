ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін "захопив" Сіверськ і цинічно заявив про наближення мирного життя

Москва, Четвер 11 грудня 2025 17:47
UA EN RU
Путін "захопив" Сіверськ і цинічно заявив про наближення мирного життя Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін укотре нафантазував успіхи своєї армії. Цього разу він заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області.

Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить ТАСС.

"Звільнення міста Сіверськ та успішні наступальні дії на цьому напрямку значно наближають новий - успішний, не сумніваюся в цьому, - наступ на інших напрямках і вигнання українських збройних формувань з нашої території, відновлення мирного життя на землі Донбасу", - сказав Путін.

Що відбувається в Сіверську

Нагадаємо, 8 грудня проєкт DeepState написав про те, що російські окупанти активізували спроби захоплення Сіверська Донецької області. Зокрема, вони почали стягувати до міста піхоту.

Аналітики додали, що "місто потроху опиняється в руках ворога".

Водночас в Оперативному командуванні "Восток" 10 грудня наголосили, що хоч ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими.

У ОК "Восток" підкреслили, що російські малі штурмові групи просочуються в Сіверськ під прикриттям несприятливих погодних умов. При цьому українські захисники знищують солдатів РФ як усередині міста, так і на підходах до нього.

При цьому росіяни намагалися встановити на центральних будівлях Сіверська свої прапори, щоб створити пропагандистську картинку. Це закінчилося для врвга втратами.

До слова, Путін уже неодноразово заявляв про "захоплення" українських міст, але потім виявлялося, що він бреше. Зокрема, нещодавно диктатор хвалився окупацією Покровська та Куп'янська. Але українські захисники станом на сьогодні контролюють північну частину Покровська та більшу частину Куп'янська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Донецька область Війська РФ Війна в Україні
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень