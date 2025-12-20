Силы обороны сорвали прорыв РФ на Донецком направлении: уничтожены МТУ-20, танки и бронетехника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" поразили танки и бронированные машины противника, а также уничтожили танковый мостоукладчик МТУ-20.

По информации подразделения, вражеская техника должна была обеспечить продвижение танков и бронемашин в направлении украинских позиций. Поражение МТУ-20 лишило пехотные группы противника прикрытия и сделало невозможным дальнейшее наступление на этом участке фронта.

МТУ-20 - это советский танковый мостоукладчик, созданный на базе танка Т-55. Машина предназначена для быстрого наведения однопролетного металлического моста грузоподъемностью до 50 тонн через препятствия шириной до 18 метров.

В подразделении подчеркивают, что системная работа операторов беспилотных систем ослабляет наступательный потенциал российских войск и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.