Силы обороны сорвали прорыв РФ на Донецком направлении: уничтожены МТУ-20, танки и бронетехника
На Донецком направлении Силы обороны Украины остановили штурмовые действия российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" поразили танки и бронированные машины противника, а также уничтожили танковый мостоукладчик МТУ-20.
По информации подразделения, вражеская техника должна была обеспечить продвижение танков и бронемашин в направлении украинских позиций. Поражение МТУ-20 лишило пехотные группы противника прикрытия и сделало невозможным дальнейшее наступление на этом участке фронта.
МТУ-20 - это советский танковый мостоукладчик, созданный на базе танка Т-55. Машина предназначена для быстрого наведения однопролетного металлического моста грузоподъемностью до 50 тонн через препятствия шириной до 18 метров.
В подразделении подчеркивают, что системная работа операторов беспилотных систем ослабляет наступательный потенциал российских войск и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.
Ложь россиян об успехах на фронте
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о мнимых "достижениях" своей армии в Украине, заявив о якобы "захвате" Северска в Донецкой области.
В то же время украинские военные опровергли эти заявления. Хотя ситуация в Северске остается напряженной, контроль российских оккупантов над городом не подтверждается. Украинские защитники продолжают вести бои за город и ликвидировали многочисленные попытки врага проникнуть внутрь.
Ранее Третий армейский корпус ВСУ также развенчал фейк российских сил о якобы захвате Лимана в Донецкой области.
Кроме того, пропаганда РФ продолжает распространять ложные сообщения о "полном контроле" над Купянском в Харьковской области. На самом деле ВСУ провели там успешную операцию и заблокировали оккупантов.
Также мы писали, что на Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают удерживать позиции в районе Серебрянки, несмотря на сложную обстановку и осложненное логистическое обеспечение.