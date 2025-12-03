ЗСУ розвіяли фейк росіян про "прорив" у Лимані

У Третьому армійському корпусі ЗСУ розвіяли фейк росіян про нібито пропив ворога у Лиман Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третього армійського корпусу ЗСУ.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", - заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. І окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Так, один із полонених росіян "подякував" російському воєнкору за "злив" у Telegram їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.