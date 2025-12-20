Росіяни активізувалися біля Сіверського Дінця: форсують річку малими групами

На Сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ продовжують утримувати позиції в районі Серебрянки, попри складну обстановку та ускладнене логістичне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

За даними військових, противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, розміщення позицій операторів ударних дронів і підготовки штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки. Останніми днями російські війська посилили тиск саме на Дронівку, однак десантники знищують противника під час спроб інфільтрації в населений пункт.

Ворог переважно діє малими групами, застосовуючи маскувальні засоби типу "Кікімора" та антитепловізійні плащі. Штурмові й диверсійні дії здійснюються цілодобово, проте щоразу наштовхуються на організований і жорсткий опір українських десантників.

Лише протягом листопада бійці 81-ї бригади ліквідували 140 окупантів, ще 105 російських військових були поранені, а трьох взято в полон. Також знищено й пошкоджено 34 одиниці ворожої техніки, серед яких танки, бойові машини піхоти, баггі "Улан" та реактивні системи залпового вогню.

Крім того, противник активізувався вздовж річки Сіверський Донець, намагаючись на окремих ділянках здійснити форсування. Основна мета - інфільтрація в Закітне та закріплення на пануючих висотах, контроль над якими має критичне значення для оборони українських позицій.

