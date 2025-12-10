ua en ru
РФ нібито встановила контроль над Сіверськом: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Середа 10 грудня 2025 13:56
РФ нібито встановила контроль над Сіверськом: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді Ілюстративне фото: російська армія не становила контроль на Сіверськом (facebook com easternforc)
Автор: Ірина Глухова

Російська армія не становила контроль на Сіверськом у Донецькій області, але ситуація в місті складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Схід".

Що передувало

Вчора, 8 грудня, аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області.
За даними експертів, ворог продовжує стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створює загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

"Сіверськ потроху опиняється в руках ворога, і ситуація розгортається не найкращим чином", - зазначають аналітики.

РФ нібито встановила контроль над Сіверськом: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Фото: карта DeepState

Що кажуть в ОК "Схід"

Як розповіли у командуванні, на Слов'янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності.

Зазначається, що ворог, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах.

"Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для нанесення вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК сил оборони України", - йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Що кажуть у ЦПД

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявив, що російські війська не контролюють Сіверськ. За його словами, російська пропаганда традиційно називає "контролем" окремі заходи штурмових груп у місто, але бої тривають.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

