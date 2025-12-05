Сили оборони завдали нових ударів по РФ: уразили НПЗ та морський порт

У ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Окрім того, цієї ночі уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області РФ.
Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн тонн нафти на рік. Він також задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.
Зафіксовано влучання дронів по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.
Також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.
Нагадаємо, у ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. В результаті удару виникли пожежі.
У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Також в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.
У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
А в ніч проти 27 листопада у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.
Окрім того, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.