Сили оборони завдали нових ударів по РФ: уразили НПЗ та морський порт

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, цієї ночі уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області РФ.

Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн тонн нафти на рік. Він також задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання дронів по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.