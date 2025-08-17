Сили оборони зачистили Покровськ і низку населених пунктів біля Добропілля

З 4 по 16 серпня в результаті спільних дій частин і підрозділів Нацгвардії та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



Фото: карта боїв біля Добропілля (deepstatemap.live)



В операційній зоні ворог зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:

безповоротні - 910 осіб,

санітарні - 335 осіб,

полон - 37 осіб.

Також противник втратив багато техніки та озброєння. Було знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

У Генштабі зазначили, що проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля продовжується.

Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон шість російських військовослужбовців.

Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

