РФ намагається дронами блокувати контрнаступ ЗСУ біля Добропілля: в ISW оцінили ситуацію

Українські війська успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак армія РФ намагається прорвати її за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Командування українського корпусу, який діяв на Покровському напрямку, 15 серпня повідомило, що ЗСУ очистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь, які знаходяться на північному сході від Добропілля.

Також джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило 15 серпня, що ЗСУ частково стабілізували ситуацію на лінії Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр на північному сході від Добропілля.

У той же час російські воєнні блогери пишуть,що війська РФ досягли тактичних успіхів біля траси Добропілля-Краматорськ і наступали у Володимирівці та Шаховому.

В ISW цю інформацію не підтверджують.

Також у звіті ISW повідомляється, що російське військове командування намагається перекинути сили і засоби для прориву в районі Добропілля, але поки безуспішно.

Тим часом українська сторона продовжує проводити евакуацію населених пунктів поблизу зони російського проникнення, що, ймовірно, підтверджує зростаючу загрозу російських безпілотників у районі Добропілля. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін оголосив 14 серпня про обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з Дружківки (на північний схід від Добропілля) і сіл Андріївської громади. Він зазначив, що в цих населених пунктах проживають близько 1800 дітей.