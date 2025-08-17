RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов возле Доброполья

Фото: Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов возле Доброполья в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений Нацгвардии и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Фото: карта боев возле Доброполья (deepstatemap.live)

В операционной зоне враг понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

  • безвозвратные - 910 человек,
  • санитарные - 335 человек,
  • плен - 37 человек.

Также противник потерял много техники и вооружения. Было уничтожено и повреждено восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БПЛА различных типов.

В Генштабе отметили, что проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье продолжается.

Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен шесть российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

Бои за Доброполье

Напомним, на этой неделе 11 августа аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в районе Доброполья в Донецкой области. По данным аналитиков, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили: на этом направлении враг использует численное преимущество и пытается продвигаться малыми группами мимо первой линии обороны.

Украинские военные подтвердили, что оккупанты захватили два населенных пункта в Донецкой области.

Однако в последние дни ситуация частично стабилизировалась - украинские защитники смогли восстановить ряд позиций. В то же время, по данным ISW, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДобропольеПокровскВСУНацгвардияВойна в Украине