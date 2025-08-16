Зеленський про бої біля Добропілля та Покровська: є успіхи другу добу поспіль
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту - Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.
Президент зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, захисту позицій та намірів російської окупаційної армії.
За словами президента, Україна утримує позиції по всьому фронту. Причому на напрямку Добропілля та Покровська, найскладніших ділянках в Донецькій області, вже другу добу поспіль Сили оборони мають успіхи.
"Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону. Є поповнення "обмінного фонду" - полонені росіяни, яких надалі можна буде обміняти на українських військовополонених.
"Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", - підсумував Зеленський.
Оборона Добропілля: що відомо
Нагадаємо, днями в мережі з'явилася інформація, що російські окупанти змогли значно просунутися в районі Добропілля. Про це свідчила інтерактивна карта DeepStateMap.
Після цього представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що просунулися тільки малі групи окупантів із кількох людей. Вже 14 серпня Генеральний штаб повідомив про стабілізацію ситуації.
Президент України Володимир Зеленський 15 серпня написав, що російські спроби "показати силу" під Добропіллям призвели до великих втрат росіян. Також він анонсував посилення оборони під Добропіллям, щоб не допустити аналогічних ситуацій у майбутньому.
Також ми писали, що за останні три доби Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. 1-м корпусом "Азов" ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися. А 93-тя ОМБр влаштувала різанину росіян безпосередньо біля Добропілля.