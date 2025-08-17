ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов возле Доброполья

Покровск, Воскресенье 17 августа 2025 12:11
UA EN RU
Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов возле Доброполья Фото: Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов возле Доброполья в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений Нацгвардии и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
Силы обороны зачистили Покровск и ряд населенных пунктов возле Доброполья
Фото: карта боев возле Доброполья (deepstatemap.live)

В операционной зоне враг понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

  • безвозвратные - 910 человек,
  • санитарные - 335 человек,
  • плен - 37 человек.

Также противник потерял много техники и вооружения. Было уничтожено и повреждено восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БПЛА различных типов.

В Генштабе отметили, что проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье продолжается.

Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен шесть российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

Бои за Доброполье

Напомним, на этой неделе 11 августа аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в районе Доброполья в Донецкой области. По данным аналитиков, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили: на этом направлении враг использует численное преимущество и пытается продвигаться малыми группами мимо первой линии обороны.

Украинские военные подтвердили, что оккупанты захватили два населенных пункта в Донецкой области.

Однако в последние дни ситуация частично стабилизировалась - украинские защитники смогли восстановить ряд позиций. В то же время, по данным ISW, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доброполье Покровск ВСУ Нацгвардия Война в Украине
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия