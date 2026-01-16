Сили оборони відбили десятки атак на Покровськ: нове зведення Генштабу

Сили оборони України відбили 153 атаки російських загарбників за добу, завдавши їм значних втрат. Найгарячіші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 22:00 16 січня 2026 року, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати їм вогневого ураження.

За добу зафіксовано 153 бойових зіткнення, російські загарбники завдали 55 авіаударів, скинувши 144 керовані бомби, а також використали 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів дві атаки, завдавши трьох авіаударів і здійснивши 118 обстрілів, з яких дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у районах Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Амбарного, Дегтярного та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог наступав у бік Петропавлівки, а на Лиманському Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та Діброви.

На Костянтинівському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 43 атаки в районах Шахового, Никанорівки, Родинського, Мирнограду, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Знищено 141 окупанта, з яких 87 безповоротно, а також чотири одиниці автомобільної техніки, 33 БпЛА, антену зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, пункти управління та склади противника.

На Олександрівському напрямку відбито п’ять атак, на Гуляйпільському - 28 боєзіткнень, а на Оріхівському ворог шість разів намагався прорвати оборону.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

З початку 2026 року російські війська активізували атаки по всій лінії фронту.