Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ мінуснули понад 1300 ворогів: Генштаб оновив дані щодо втрат противника

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 08:00
ЗСУ мінуснули понад 1300 ворогів: Генштаб оновив дані щодо втрат противника Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані, які відображають ефективність оборони та скоординовані дії ЗСУ на всіх напрямках фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, до 16 січня 2026 року противник зазнав масштабних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Втрати особового складу РФ

Орієнтовні втрати особового складу російської армії досягли 1 224 460 осіб, включно із загиблими, пораненими і виведеними з ладу. Тільки за останню добу це число збільшилося на 1370 осіб.

Втрати техніки РФ

З початку вторгнення ворог позбувся:

  • 11 563 танки (+6 за останню добу),

  • 23 908 бойових бронемашин (+4 за останню добу),

  • 36 230 артилерійських систем (+48 за останню добу),

  • 434 літаки і 347 вертольотів,

  • 4 163 крилаті ракети,

  • 1 614 реактивних систем залпового вогню,

  • 107 884 оперативно-тактичних БПЛА (+527 за останню добу),

  • 74 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+180 за останню добу),

  • 2 підводні човни і 28 кораблів/катерів,

  • 1 277 засобів ППО та 4 044 одиниці спеціальної техніки (+2 за останню добу).

Втрати та ефективність безпілотників

Активні дії українських сил призвели до значного зниження можливостей противника з розвідки та нанесення ударів.

Знищені оперативно-тактичні безпілотники обмежують ефективність авіаційних і ракетних ударів по ключовій інфраструктурі.

Нагадуємо, що масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України під час сильних морозів розглядаються як спроба спровокувати нову хвилю українських біженців і посилити тиск на країни Євросоюзу. За оцінками західних аналітиків, саме різке похолодання обрали невипадково: атаки на об'єкти енергосистеми в цей період мають ускладнити життя в містах, зробити умови проживання критичними і тим самим посилити гуманітарний і міграційний ефект для України та її партнерів у ЄС.

Зазначимо, що за даними на 22:00 четверга, 15 січня, на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, при цьому найбільша кількість ворожих штурмів - 41 - припала на Покровський напрямок. Російські війська завдали два ракетні та 63 авіаційні удари з використанням трьох ракет і 160 керованих авіабомб, а також здійснили 4876 атак дронамі-камікадзе і 2464 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів.

