Британська розвідка назвала втрати Росії на війні в Україні за 2025 рік

Британська розвідка оприлюднила нові дані про масштаби втрат російської армії у війні проти України. Цифри свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів РФ наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Великої Британії.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у 2025 році Росія втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. Це другий найгірший показник за весь час повномасштабної війни, поступається лише 2024 року, коли втрати сягнули 430 тисяч осіб.

Загалом з лютого 2022 року сукупні втрати російських сил оцінюються приблизно у 1 мільйон 213 тисяч осіб — це загиблі та поранені.

Окремо британські аналітики звертають увагу на динаміку наприкінці року.

У грудні 2025 року середньодобові втрати РФ зросли до 1130 військових, що більше, ніж у листопаді (1030 осіб). Це стало четвертим місяцем поспіль зі зростанням цього показника.

Водночас у звіті зазначається, що період з серпня по грудень 2025 року демонстрував найнижчі середньодобові втрати з квітня 2024 року, однак наприкінці року тенденція різко змінилася.

"Рівень втрат росіян знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту", - зазначають аналітики британської розвідки.

За їхніми оцінками, у січні 2026 року втрати Росії можуть зрости.

"Ми очікуємо подальше збільшення втрат у січні 2026 року через продовження піхотних атак на кількох напрямках", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що рівень втрат безпосередньо впливає на здатність РФ підтримувати темпи наступу та змінює її тактичні рішення на фронті.

Протягом 2024 року Росія вже встановила антирекорд за кількістю втрат - тоді, за даними британської розвідки, вони перевищили 430 тисяч осіб, що стало наслідком масштабних наступальних операцій та спроб прориву української оборони.

У 2025 році Москва продовжила тактику виснажливих піхотних атак із мінімальним збереженням особового складу, що призвело до нового різкого зростання кількості загиблих і поранених.