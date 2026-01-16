ua en ru
Силы обороны отбили десятки атак на Покровск: новая сводка Генштаба

Украина, Пятница 16 января 2026 22:35
Силы обороны отбили десятки атак на Покровск: новая сводка Генштаба Фото: Силы обороны отбили 153 атаки российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины отбили 153 атаки российских захватчиков за сутки, нанеся им значительные потери. Самые горячие бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 22:00 16 января 2026 года, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск и наносить им огневое поражение.

За сутки зафиксировано 153 боевых столкновения, российские захватчики нанесли 55 авиаударов, сбросив 144 управляемые бомбы, а также использовали 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел две атаки, нанеся три авиаудара и осуществив 118 обстрелов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районах Прилепки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Амбарного, Дегтярного и в сторону Круглого.

На Купянском направлении враг наступал в сторону Петропавловки, а на Лиманском Силы обороны отражали четыре штурмовых действия в районах Нововодяного, Колодязов и Дибровы.

На Константиновском направлении произошло 18 боевых столкновений. Украинские защитники отражали атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 43 атаки в районах Шахматного, Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Уничтожен 141 оккупант, из которых 87 безвозвратно, а также четыре единицы автомобильной техники, 33 БпЛА, антенну связи, противотанковый ракетный комплекс, пункты управления и склады противника.

На Александровском направлении отбито пять атак, на Гуляйпольском - 28 боестолкновений, а на Ореховском враг шесть раз пытался прорвать оборону.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

С начала 2026 года российские войска активизировали атаки по всей линии фронта.

Потери РФ в войне

Напомним, согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, совокупные потери России в живой силе уже достигли около 1 220 950 человек.

В частности, за прошедшие сутки потери оккупантов составили 1370 человек.

Кроме того, Генштаб фиксирует потери врага в технике. С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 11 544 танка, 23 899 боевых бронированных машин, 36 024 артиллерийские системы и 1 600 реактивных систем залпового огня.

Ранее британская разведка обнародовала данные о потерях российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.

